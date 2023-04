Ein Mord, der sich Samstag gegen vier Uhr in der Früh in ereignet hat, erschüttert Udine. In den frühen Morgenstunden wurde ein Obdachloser tot im Eingangsbereich vor einem Wohnhaus mit einer wettergeschützten Galerie davor gefunden. Er wurde im Schlaf mit mehreren Messerstichen ermordet. Jetzt sucht nicht nur die Polizei nach dem Mörder. Auch die Anrainer helfen eifrig mit. Sie haben auch Blumen zum Tatort gebracht.