Eine 14-Jährige wurde als abgängig gemeldet. Drei Tage später wurde sie mit einer starken Alkoholisierung ins Klinikum gebracht. Wo war sie in der Zwischenzeit? Bald war klar: Die Schülerin hatte mehrere Tage in der Wohnung eines vorbestraften Sexualstraftäters verbracht. Dieser Fall wurde im Februar bekannt, der Verdächtige ist mittlerweile in Untersuchungshaft. "Gegen ihn wird wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt." Er soll sich an der 14-Jährigen vergangen haben.