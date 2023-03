Nachdem Anfang März, just am Sonntag der Landtagswahl in Kärnten, ein seltenes Porsche 993 Cabrio Baujahr 1994 aus dem Besitz von Jörg Haider an einen unbekannten Sammler verkauft wurde – der Wert wurde auf etwa 120.000 Euro geschätzt, über den tatsächlichen Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart – steht jetzt die nächste Sportwagenikone des 2008 verstorbenen Landeshauptmanns von Kärnten zum Verkauf.