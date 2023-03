Kriminelle lassen sich immer wieder neue Betrugsmaschen einfallen. Laut Landespolizeidirektion häufen sich in jüngster Zeit die Fälle in Kärnten, in denen Personen eine Zahlungsaufforderung per SMS vom Finanzamt bekommen. Es geht um angebliche Steuerschulden. Alleine am Montag wurden bis dato vier Fälle in Kärnten bekannt.

Die Polizei warnt: "Reagieren Sie niemals auf solche Nachrichten. Öffnen Sie keine Anhänge und bezahlen Sie auf keinen Fall!" Es wird darauf hingewiesen, dass Behörden keine Zahlungsaufforderungen per SMS verschicken. "Warnen Sie Bekannte und Freunde", so die Polizei.