Menschen mit Behinderung, die in bestimmten Einrichtungen leben, mussten zu Unrecht Geld an das Land Kärnten zahlen. Das ergab ein Urteil des Obersten Gerichtshofes, über das die Kleine Zeitung berichtet hat: 258 Personen mussten jahrelang 80 Prozent ihrer erhöhten Familienbeihilfe an das Land abgeben. Nun wurde beschlossen, dass das Geld an die Betroffenen zurückgezahlt wird. In Summe geht es laut dem Land Kärnten um 1,5 Millionen Euro.