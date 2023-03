Lediglich 73 Personen ließen sich in der letzten Woche in den Impfzentren des Landes impfen. Damit geht die Impfbereitschaft in Kärnten nach 1.210.796 gesetzten Stichen gegen null. Während man sich im niedergelassenen Bereich nach wie vor kostenlos gegen Covid impfen lassen kann – letzte Woche hatten 77 Kärntner Interesse – schließen die Impfstraßen bzw. wurden auf das erforderliche Maß zurückgefahren.