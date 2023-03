Trotz Gerichtsurteils: Bestattung in Kärntner Seen bleibt verboten

In Niederösterreich ist die Fluss- und Seebestattung erlaubt, nicht so in Oberösterreich und Kärnten. Landesverwaltungsgericht Oberösterreich berücksichtigte aber jetzt den letzten Willen eines Verstorbenen.