Die Österreichische Gesundheitskasse meldet für die vergangene Woche 13.515 Krankenstände ihrer versicherten Arbeitnehmer und Arbeitslosenbezieher in Kärnten. Gegenüber der Vorwoche mit 12.374 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen ist das ein Anstieg um 1141 Personen oder etwas mehr als 9 Prozent. 3539 Kärntner laborierten demnach an einem grippalen Infekt, die Woche zuvor waren es noch 3187. An echter Grippe litten in der achten Kalenderwoche 61 Personen, in der siebten waren es 65, nur hier gibt es in Kärnten einen leichten Trend nach unten.