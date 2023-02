Wie Landespressedienst-Leiter Gerd Kurath am Freitag mitteilt, haben sich die zwei Verdachtsfälle innerhalb der Familie jener 19-jährigen Kärntner Person, die an Masern erkrankt ist, nicht bestätigt. Die erfolgten Tests haben demnach keine Infektion ergeben. Der dritte Verdachtsfall (er steht mit der Familie nicht in Verbindung) konnte ebenfalls nicht bestätigt werden.

Neueste Erkenntnisse bestätigen zudem, dass der Kärntner Fall mit dem Grazer Cluster in Verbindung steht. Hintergrund sei eine Familienfeier, informiert Kurath. Aktuell gibt es keine weiteren Verdachtsfälle in Kärnten.

Impfaktion

In der kommenden Woche wird eine Sonderimpfaktion gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) angeboten. Geimpft wird im Klagenfurter Gesundheitsamt in der Bahnhofstraße von Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr, am Donnerstag am Nachmittag von 13.30 bis 15.00 Uhr.