Ein Jahr lang wurde in dem brisanten Fall ermittelt, jetzt hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt den nächsten Schritt gesetzt: Jener Kärntner Fahrlehrer, der im Verdacht steht, zahlreiche Fahrschülerinnen sexuell belästigt zu haben, wird sich vor Gericht verantworten müssen. "Es wurde Strafantrag gestellt", sagt Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Der Prozesstermin steht bereits fest: Verhandelt wird am 24. März am Bezirksgericht Feldkirchen.