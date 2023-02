Am 22. Dezember des Vorjahres wurde ein 14 Jahre altes Mädchen als abgängig gemeldet. Drei Tage später wurde die Klagenfurterin mit einer starken Alkoholisierung ins Klinikum gebracht. Das Mädchen hatte die vorangegangenen Tage in der Wohnung eines 34-jährigen Klagenfurters verbracht. Der Mann habe ihr mehrmals Alkohol und morphinhaltige Schmerzmittel verabreicht und sie durch Einschüchterung mehrmals zum Geschlechtsverkehr gedrängt. "Täter und Opfer haben einander gekannt. Sie war freiwillig bei ihm. Der sexuelle Kontakt ist nicht mehr freiwillig passiert", sagt Polizeisprecherin Lisa Sandrieser. Ins Klinikum gebracht wurde die 14-Jährige laut Polizei mit der Rettung. Wer diese gerufen hat, ist noch unklar. Im Klinikum vertraute sich das Opfer dann Polizeibeamten an.

Im Zuge der Ermittlungen des Kriminaldienstes des Klagenfurter Stadtpolizeikommandos wurden auf einem Laptop des Mannes zahlreiche Fotos mit kinderpornografischem Inhalt gefunden und sichergestellt. Außerdem wird der Mann beschuldigt, ein 13-jähriges Mädchen über ein soziales Medium kontaktiert und überredet zu haben, ihm pornografische Bilder zu senden. Der Mann wurde am 16. Februar 2023 festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. "Der Mann ist einschlägig vorbestraft. Die Delikte gehen alle in die gleiche Richtung", sagt Sandrieser.

Seitens der Kriminalpolizei können derzeit weitere Opfer in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden. Sollte es weitere Opfer geben, werden diese gebeten, sich vertraulich an das Kriminalreferat des SPK Klagenfurt unter 059133/253333. Präventionstipps der Polizei finden Sie hier.