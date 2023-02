Es ist ein Prozess, wie er in Österreich das erste Mal stattfinden wird. Am Donnerstag muss sich eine Frau (53) am Landesgericht Klagenfurt verantworten, angeklagt wegen grob fahrlässiger Tötung und vorsätzlicher Gemeingefährdung durch übertragbare Krankheiten. Das Besondere: Die "Tatwaffe" soll Corona gewesen sein.