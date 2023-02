Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat die Zahl der Krankenstände der vergangenen Woche veröffentlicht. Erfasst sind alle Arbeitsunfähigkeitsmeldungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher, die bei der ÖGK versichert sind.

Laut ÖGK ist österreichweit ein leichter Anstieg der Positivrate zu bemerken: "Das bemerken wir bei allen drei Erkrankungen – bei grippale Infekte, Influenza und Covid-19. Um Ansteckungen und Weiterverbreitung zu vermeiden, sind dort, wo Menschen zusammentreffen, Masken ein sicherer Schutz. Gerade Menschen mit Risikofaktoren sollten das berücksichtigen. Auch die Händedesinfektion ist nach wie vor wichtig, denn unwillkürlich greift man sich ins Gesicht und hat damit ein höheres Risiko, Erreger zu übertragen", sagt ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.

12.374 Kärntner im Krankenstand

In Kärnten ist vor allem ein kontinuierlicher Anstieg bei Krankenständen wegen Corona zu bemerken. So waren in der dritten Woche des Jahres 293 Krankmeldungen aufgrund von Covid-19 erfasst, zwei Wochen später waren es bereits 454 und letzte Woche schon 618. Weitaus weniger Patienten haben die Grippe. Derzeit sind 65 Kärntner wegen einer (im Labor bestätigten) Influenza im Krankenstand. Zwei Wochen zuvor waren es mit 59 etwas weniger, in der Kalenderwoche drei waren allerdings mit 81 Fällen deutlich mehr an echter Grippe erkrankt.

Die Zahl der grippalen Infekte bleibt auf gleich hohem Niveau und bewegt sich in den letzten vier Wochen zwischen 3132 und derzeit 3187 Krankmeldungen. Im Vergleich dazu lag diese Zahl 2022 um gut 1000 Krankenstände niedriger. Insgesamt konnten in der vergangenen Woche 12.374 Kärntner ÖGK-Versicherte nicht zur Arbeit.