In Stara Vrhnika in Slowenien, etwa auf halbem Weg zwischen Ljubljana und Postojna, kam es am Freitag um 11.30 Uhr zu einem Brand und in weiterer Folge zu Explosionen, Zeugen berichten von zumindest zwei. Das Unglück, die Ursache ist noch unbekannt, ereignete sich am Firmengelände einer Pyrotechnik-Fabrik. Laut ersten Polizeiformationen wurden bei dem Unglück ein Mann tödlich und zwei schwer verletzt.

Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange. 55 Feuerwehrkräfte mit 20 Fahrzeugen sind laut Einsatzleiter Tomaž Ažbeta im Löscheinsatz: "Derzeit können wir nicht in das Innere des Gebäudes vordringen und zum Explosionsherd vordringen", sagte Ažbeta gegenüber dem slowenischen Nachrichtensender N1. Laut dem Einsatzleiter besteht die Gefahr weiterer explosiver Gegenstände im Inneren, weshalb die Löscharbeiten derzeit nur von außen erfolgen.

Die Sicherheitslage rund um das Firmengelände ist derzeit noch unklar. Über Facebook ruft der Zivilschutz auf: "Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte und bleiben Sie vom Gelände fern."