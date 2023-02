Am Mittwoch kam es im Raum Klagenfurt wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und warnten vor möglichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Weiters erkundigten sich die Täter nach Wertgegenständen und Bargeld innerhalb der Wohnung. Zum Schutz des Vermögens boten die Betrüger an, dass sie diese abholen und verwahren würden. Mögliche weitere Betrugsopfer werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.