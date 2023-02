Mit 30. Juni soll Österreich wieder in den "Normalbetrieb" zurückkehren, an diesem Tag enden alle Sonderbestimmungen für Corona. Kärnten fährt etliche Maßnahmen aber schon früher zurück. "Aktuell ist geplant, mit 28. Februar die Impfstraßen in Spittal und Wolfsberg einzustellen, in Klagenfurt und Villach wird das Angebot reduziert", sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Auch die behördlichen Teststraßen sind momentan noch geöffnet, was sich mit der gestaffelten Rücknahme der Coronamaßnahmen bis Ende Juni ändern wird. Ab diesem Zeitpunkt ist Corona nicht mehr meldepflichtig. "Impfungen und Tests bei Symptomen werden dann im niedergelassenen Bereich, also bei den Hausärzten, stattfinden. Es ist gut möglich, dass Impfungen – ähnlich wie bei der Grippe – saisonal beworben und angeboten werden", so Prettner.