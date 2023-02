Die orkanartigen Sturmböen führten am Samstag in Kärnten zu massiven Sachschäden, zum Glück wurde niemand verletzt. Die Aufräumarbeiten sind am Sonntag voll im Gang. In der Nacht auf Sonntag konnten die "Kärnten Netz"-Monteure zahlreiche Haushalte, vorübergehend waren am Samstag bis zu 9000 Haushalte ohne Strom, wieder an das Netz anschließen. "Derzeit sind noch 800 Haushalte ohne Strom", sagt Robert Schmaranz, Leiter der Netzführung beim Energieversorger Kärnten Netz, Sonntagfrüh. "Der Sturm hat massive Schäden angerichtet." Zahlreiche Masten und Leitungen wurden stark beschädigt. Betroffen sind vor allem die Bezirke St. Veit, Feldkirchen, Spittal und Villach-Land. Rund 140 Monteure sind seit den frühen Morgenstunden wieder im Einsatz, um die Stromversorgung für alle Haushalte wieder herzustellen. Man sei zuversichtlich, dass man dies im Laufe des Tages auch schaffe.