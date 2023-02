In einer Bank hat sich ein Täter mit einer Geisel verschanzt. Ein Mann bedroht seine Partnerin mit einer Waffe. Auf einem Baukran steht eine Frau, die in den Tod springen möchte: In solch extremen Fällen werden die psychologisch geschulten Mitglieder der Verhandlungsgruppe Süd der Polizei angefordert. Sie versuchen, das polizeiliche Gegenüber oder suizidgefährdete Menschen einzig durch Gesprächsführung zur Aufgabe ihres Vorhabens zu bewegen. Zudem beraten sie die Einsatzleiter auch in taktischer Hinsicht.