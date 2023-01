Extremes Rasen wird in Österreich seit 2021 härter bestraft. Die Geldstrafen wurden deutlich angehoben, die Dauer des Führerscheinentzugs verlängert. Künftig wird es zudem die Möglichkeit zur sofortigen Beschlagnahme und Versteigerung des Fahrzeuges geben. Lenker sollten mittlerweile wissen, mit welchen neuen, weitreichenden Konsequenzen sie rechnen müssen. Was vielfach nicht bedacht wird, sind zivilrechtliche Folgen einer massiven Geschwindigkeitsübertretung, wie ein aktueller Fall von Richterin Laura Rausch am Landesgericht Klagenfurt zeigt.