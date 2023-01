An den österreichischen Pflichtschulen sind in diesem Schuljahr rund 4300 Quereinsteiger, knapp 1100 Lehramtsstudenten sowie 42 bereits pensionierte Lehrerinnen und Lehrer im Einsatz. Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zeigt jedoch auch, dass in Kärnten kaum Maßnahmen gegen den zunehmenden Personalmangel gesetzt werden bzw. gesetzt werden müssen.