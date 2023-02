Im Jänner zerschlug die Polizei einen Drogenring, der aus Slowenien Suchmittel nach Österreich schmuggelte. Für Karl Schnitzer, Leiter der Gruppe Suchtgift im Landeskriminalamt Kärnten, ist Slowenien der Umschlagplatz für Kokain und Heroin: "Das Kokain kommt per Schiff aus Südamerika, wird in Slowenien verkauft oder über Kuriere außer Landes, etwa nach Kärnten, gebracht. Kriminelle Klans teilen sich das Geschäft am Balkan seit Jahrzehnten auf."