Für die rund 66.000 Besitzer der kostenlosen Kärntner Familienkarte gibt es gute Nachrichten: Die Familienkarte kooperiert auch dieses Jahr mit der Kärnten Card. Von kommendem Montag, 23. Jänner, bis 28. Februar kann man sich bei einer von rund 100 Kärnten-Card-Verkaufsstellen das Sommerpaket vergünstigt holen. Das Angebot gilt nicht nur für Familienkarten-Besitzer, sondern auch für Inhaber der Kärntner Jugendkarte, für Bezieher von Studienbeihilfe beziehungsweise Ausgleichszulage und für Klient:innen der Chancengleichheit.

"Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern erspart sich so 107 Euro. Gerade in Zeiten massiver Teuerungen ist die Kärntner Familienkarte ein wichtiges Instrument, um Familien in Kärnten leistbare Freizeitgestaltung in unserem schönen Bundesland zu ermöglichen", erklärt Familien-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ).

Die Kooperation mit der Kärnten Card bringt allerdings auch einen erheblichen Nutzen für die regionale Wirtschaft: "2022 nutzten die Aktion fast 50.000 Kärntner – und das für rund 355.000 Besuche beziehungsweise Ausflüge in Kärnten. Das ist eine deutliche Steigerung zu 2021, als rund 39.000 Kärnten Cards ausgegeben wurden. Unsere Kooperation hat aber einen Dreifach-Effekt: Für Familien bietet sie ein tolles, leistbares Freizeitangebot und sie werden finanziell entlastet, die regionale Kärntner Wirtschaft wird angekurbelt und damit zahlreiche Arbeitsplätze gesichert", so Schaar.

Dies bestätigt Anton Fasching, Geschäftsführer der IG Kärnten Card: "Gerade in Zeiten, in denen das Thema Teuerung die Kärntner Familien täglich beschäftigt, ist es wichtig, solche Unterstützungsmaßnahmen zu setzen." Im Sommer 2022 betrug die geschätzte Gesamtwertschöpfung der gemeinsamen Aktion beachtliche 6,7 Millionen Euro.

Vergünstigungen gelten ab Montag

Die Vergünstigungen im Überblick: Gegen Vorlage der Kärntner Familienkarte erhalten Erwachsene ab Montag die Sommer-Kärnten-Card um 58 Euro, was einer Ersparnis von 24 Euro entspricht. Seniorinnen und Senioren (Familienkarte oder Ausgleichszulage) können das Saisonpaket ebenfalls um 58 Euro erwerben (Ersparnis: 20 Euro) und für ein Kind kostet es 13 Euro (Ersparnis: 29,50 Euro). Studierende mit Studienbeihilfe bekommen die Sommer-Kärnten-Card ebenfalls um 24 Euro günstiger – sie zahlen 58 Euro. Klient:innen der Chancengleichheit erhalten einen Gutschein, der beim Kauf der Kärnten Card vorgelegt werden muss. Auch sie zahlen dann nur 58 Euro (Erwachsene) bzw. 13 Euro (Kinder), die Vergünstigung gilt auch für eine Begleitperson.

Saisonstart 1. April

Der Saisonstart für die Sommer-Kärnten-Card ist der 1. April. In diesem Jahr sind 124 Inklusivpartner und über 50 Bonuspartner Teil des Angebots. Neu dabei sind Ausflugsziele wie Jump Dome Klagenfurt, das Naturbad Puch, die Drautalperle, Burg Taggenbrunn mit der Ausstellung "Zeiträume", das Hallenbad Heiligenblut oder das kürzlich wieder eröffnete kärnten.museum. Außerdem gibt es mit der Kärnten Card Vorteile bei ausgewählten Genussland-Kärnten-Genusswirten. "Die kostenlose Kärntner Familienkarte hält noch viele weitere Leistungen bereit, durchschnittlich erspart sich eine Familie mit zwei Kindern mit ihr jährlich um die 1000 Euro", so Schaar.