In eine eigene Wohnung oder in ein WG-Zimmer ziehen, eine Arbeitsstelle annehmen oder ein Studium beginnen. Für junge Erwachsene beginnt irgendwann zwischen 18 und 21 Jahren der ganz klassische Abnabelungsprozess vom Elternhaus. Im Normalfall steht auch genau das bereit, wenn der Start in das eigene Leben dann doch nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat.