Für viele Touristen ist Grado der richtige Ort für einen traumhaften Urlaub. Während das Geschäft mit dem Fremdenverkehr nach den zwei Covid-Jahren im vergangenen Sommer wieder richtig aufgeblüht ist, erlebt das beschauliche Städtchen an der Adria aber einen Abgang von Einwohnern, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben. "Auch wegen der höheren Kosten, die der touristischen Nachfrage geschuldet sind, siedeln sich viele Menschen im Umland von Grado an", berichtet die Triester Tageszeitung "Il Piccolo".