In vielen Sportarten sind sie offensichtlich immer noch an der Tagesordnung: Aufnahmerituale, die meist mit Demütigung oder Gewalt einhergehen. Speziell im Nachwuchsfußball. Ein junges Opfer hat sich der Kinder- und Jugendanwaltschaft anvertraut. "Es hat bei unseren Beratungen immer wieder Einzelfälle gegeben", sagt Astrid Liebhauser, Kinder- und Jugendanwältin und Leiterin der Opferschutzkommission des Landes. Dieser Fall und ein sexueller Übergriff auf Minderjährige bei einem Handballverein haben für einen Leitfaden zur Gewaltprävention in Sportvereinen gesorgt.