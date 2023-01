In der Wirtschaft weiß man, "First Mover" haben einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern. Den ersten Startplatz im Rennen um das Ostergeschäft wollen sich heuer gleich zwei bekannte Discounter sichern. Während viele Kärntnerinnen und Kärntner noch dabei sind, die süß gefüllten Adventkalender, die Schoko-Nikoläuse, die Krampusse und die Weihnachtskekse zu verdauen, locken sie schon mit der nächsten kalorienreichen Versuchung. Kirchlich endet die Weihnachtszeit mit 6. Januar, dem Dreikönigstag, aber im Handel hat offensichtlich schon mit Silvester die Osterzeit begonnen.

Schokoladige Langohrversuchung im Regal © KK

97 Tage vor dem Ostersonntag, der 2023 am 9. April ist, füllen in Kärnten Osterartikel aller Art zu Aktionspreisen die Regale. Schokoladehasen in Alu- und Klarsichtfolie, mit Pralinen gefüllte Karton-Hasen, bunt eingewickelte Schoko-Eier, Plastik-Deko-Eier im Sechserpack, Osternester, Kücken und Hasen aus Holz und Plüsch und bunt bemalte Hasen-Gartenzwerge und Zwerginnen aus Gips reihen sich dicht aneinander in den Verkaufsflächen der zwei Supermarktketten.

"Nicht aufs Fasten vergessen"

Auch Peter Allmaier, Dompfarrer von Klagenfurt, ist aufgefallen, dass das Geschäft mit den kirchlichen Feiertagen immer früher beginnt: "Der Handel hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, jeder will wohl der Erste sein. Wenn jemand glaubt, sich schon jetzt auf Ostern vorbereiten zu müssen, dann kann er das natürlich gerne tun." Allmaier erinnert an die Fastenzeit: "Darauf sollte nicht vergessen werden. Vielleicht beginnt man mit dem Fasten dann auch schon früher."