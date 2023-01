Der Kärntner Solokabarettist Christian Hölbling ist den meisten als "Helfried" bekannt. 2000 kreierte Hölbling die Kunstfigur eines staubtrockenen beamteten Lehrers mit braunem Anzug und dicker Brille und machte damit Furore auf den Kleinkunstbühnen. Spätestens als Moderator der ATV-Sendung "Vurschrift is Vurschrift" wurde der Kärntner österreichweit bekannt. 2009 gründete Höbling das internationale Humorfestival in Velden. Christian Hölbling ist zurzeit mit seinem Kabarettprogramm "Deppendiplom" auf Tournee und immer wieder Gastgeber der Talkshow "Helfrieds strenge Kammer".

Bekannt ist Hölbling auch für sein soziales Engagement, seit 1998 ist er als Dr. Tiloff bei den "Rote Nasen Clowndoctors". Nun setzt der Kärntner auch ein Zeichen gegen die Wegwerfkultur. Der Kabarettist unterstützt die Idee der Together Points: "Ich finde es sehr sinnvoll, ein Zeichen gegen die Wegwerfkultur zu setzen. Wertschätzung ist das Thema der Spots, sei es die Wertschätzung der Dinge, aber auch der Menschen, die bei Together freiwillig arbeiten. Jeder kann nach seinen Möglichkeiten bei Together einen fairen Beitrag leisten."

Auf Youtube

Gemeinsam mit dem Verein Together Points entstehen humorvolle "Helfried kauft ein"-Videos in denen der Kabarettist zur Wertschätzung der Dinge aufruft.

Der Verein freut sich über die künstlerische Unterstützung von Christian Hölbling: "Dem stets zeitkritischen Kabarettisten gelingt es in den Spots, den Gedanken der Wertschätzung für jeden verständlich zu vermitteln. Dieses Prinzip des 'Wertschätzung-Gebens' für den Erwerb von Lebensmitteln oder Dingen sichert dem Verein die Erhaltung der Infrastruktur."

Der Verein

Der Together Verein betreibt derzeit elf Together Points in Kärnten und Graz sowie einen Secondhand-Buchladen in Klagenfurt. Mittels Verträgen mit allen großen Supermärkten wird gespendete Ware allen Menschen zur Verfügung gestellt. Für eine Abholung braucht es keinen Nachweis. Wenn Dinge wie Kleidung oder Hausrat nicht mehr benötigt werden und noch gut sind, finden sie im Together Point dankbare Abnehmerinnen.