Willkommen im Leben: In der Silvesternacht sind in Kärnten gleich mehrere Neujahrsbabys auf die Welt gekommen. Am Eiligsten hatte es ein Mädchen im Klinikum Klagenfurt. Es wurde um 1.06 Uhr geboren. Die Mutter und ihr Kind seien wohlauf, sagt die Hebamme. Es sei eine Spontangeburt gewesen. Auf Wunsch der Mutter werden der Name und die Daten ihrer kleinen Tochter nicht bekannt gegeben. Ebenfalls im Klinikum Klagenfurt hat um 3.21 Uhr Levi das Licht der Welt erblickt. Im Bezirkskrankenhaus Lienz kam auch ein Neujahrsbaby auf die Welt. Mehr wollen die Eltern aber nicht verraten.