Für die einen reicht es, wenn nur die Champagnerkorken knallen. Für die anderen gehören knallende Kracher zu einem gelungenen Silvester dazu. Wer die bunten Farben am Nachthimmel einfach nur genießen möchte, der sollte heuer aber nicht nach Lienz, Villach, St. Veit an der Glan, Feldkirchen oder Hermagor fahren. In diesen Städten sind Feuerwerke nämlich heuer zu Silvester verboten. In Klagenfurt, Spittal und Völkermarkt darf von 23.30 bis 0.30 Uhr und in Wolfsberg von 23.30 bis 1 Uhr "geschossen" werden. Auch in Velden, Dellach an der Gail und auf der Simonhöhe wurde ein Feuerwerk rund um den Jahreswechsel genehmigt.