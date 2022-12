Im ersten Halbjahr 2023 übernimmt Reinhart Rohr (SPÖ) den Vorsitz in der österreichischen Landtagspräsidenten-Konferenz. In dieser Funktion wird er bei der festlichen Eröffnung des renovierten Parlaments in Wien am 12. Jänner eine Ansprache halten. Bei der Europa-Konferenz der deutschsprachigen Landtagspräsidenten am 22. und 23.April in Brüssel fungiert er als Vertreter Österreichs.