Bereits der römische Politiker, Anwalt, Schriftsteller und Philosoph Cicero sagte: "Ein Raum ohne Bücher ist ein Körper ohne Seele."

Um Kindern das Lesen möglichst früh zugänglich zu machen, gibt es für alle Neugeborenen beziehungsweise ihre Familien im Rahmen der Aktion "Buchstart Kärnten" ab 1. Jänner mit der Eltern-Kind-Geburtsmappe einen Gutschein für eine kostenlose "Buchstart-Tasche". Sie kann in Kärntens öffentlichen Bibliotheken und Büchereien abgeholt werden.

Buch, Leselatte, Broschüre

Neben dem Bilderbuch "Was macht die Maus" sowie einer Leselatte für die Wand enthält die Tasche auch eine Elternbroschüre zum Thema "Lesen und Bibliotheken". Ziel sei es, einerseits Lust aufs Lesen in frühestem Kindesalter zu machen und andererseits die Bedeutung von den mehr als 50 öffentlichen Bibliotheken in Kärnten ins Bewusstsein zu rufen.

"Buchstart Kärnten" vereint mit Sommerleseaktionen, dem "Bibliotheksführerschein" oder der Ausbildung und dem Einsatz von Vorlesepatenschaften weitere erprobte Formate in ein landesweites Konzept kreativer Lese- und Sprachförderung.

Erste Begegnung mit Büchern

"'Buchstart Kärnten' beschränkt sich aber nicht nur auf das Verteilen von Taschen, sondern soll die erste Begegnung mit einer Bibliothek initiieren und auf deren vielseitige Angebote aufmerksam machen. Vorlesen in jungen Jahren fördert nicht nur die Sprachentwicklung und Lesekompetenz, sondern auch Empathie, Einfühlungsvermögen, Phantasie und Vorstellungskraft", unterstreicht Andrée Feyertag, Obfrau vom Bibliotheksverband Kärnten.

Kaiser, Feyertag, Werner Molitschnig (Bibliotheksverband Kärnten), Markus Steindl (Abteilung 6) © KK/Büro LH Kaiser

"Die öffentlichen Bibliotheken sind die größten außerschulischen Sprach- und Leseförderungsinstitutionen in Kärnten, und der Grundstein zum lustvollen Lesen kann in der Familie gelegt werden. Die Lese- und Sprachfähigkeit sind Schlüsselkompetenzen des täglichen Lebens und müssen bereits im Kindesalter vermittelt werden", sagt SPÖ-Bildungsreferent Peter Kaiser.

Für Rückfragen und Auskünfte steht die zuständige Fachabteilung 6 – Bildung und Sport und der Bibliotheksverband Kärnten (BVK) zur Verfügung.