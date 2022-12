Weihnachtsfrieden kennt man am medizinischen Sektor nicht, zumindest die Akutversorgung muss auch über die Feiertage garantiert sein. Und das sei der Fall, garantieren die Verantwortlichen – trotz kleiner Lücken, die sich in den Diensträdern auftun.

Obwohl die Belegschaft in den Spitälern selbst mit Corona und grippalen Infekten zu kämpfen hat, unterstreicht Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost: "Die Notfallversorgung in den Kabeg-Spitälern ist auch an den Feiertagen und Wochenenden gegeben." Traditionell sind ja die Notfallambulanzen erste Anlaufstelle für kleine Wehwehchen und große Verletzungen.

Bei den Notärzten seien die Diensträder ebenfalls besetzt, versichert Michael Moser. Er ist der neue Notärzte-Koordinator des Landes. Das kürzlich präsentierte "Wertschätzungspaket", das Honoraranhebungen um bis zu 23 Prozent beinhaltet, tritt zwar erst mit 1. Jänner in Kraft, die Stützpunkte sind aber auch an den letzten Tagen dieses Jahres besetzt. "Wir haben die Dienstpläne voll bekommen", sagt die leitende Notärztin von Villach und Villach Land, Silke Wappis. Sie wird keine stille Nacht erleben: Gestern und heute hob bzw. hebt sie bei der ARA-Flugrettung ab, morgen schiebt sie auf der Intensivstation im LKH Dienst.

"Wir haben heuer das Glück, dass der Heilige Abend und Silvester auf einen Samstag fallen und die Dienste somit besser honoriert werden", erklärt Moser. Zu Weihnachten verzeichne man gewöhnlich weniger Notfälle. "Da stehen der Marsch zur Mette und das Fest im Fokus. Zu Silvester ist mehr Action, wenn Knallkörper und Alkohol im Spiel sind und sich die Aktivitäten außerhalb des Eigenheims abspielen."

Beim hausärztlichen Bereitschaftsdienst zeigen sich in den jeweiligen Sprengeln große Unterschiede: In Klagenfurt beispielsweise sind die Dienste vorbildlich besetzt. In den Sprengeln Kolbnitz/Möllbrücke/Mühldorf oder Obervellach/Mallnitz hingegen hat am 24., 25., 26. und 31. Dezember, am 1., 6., 7. und 8. Jänner kein Hausarzt Bereitschaft. "Ja, es gibt Problembezirke, in denen die Besetzung nicht funktioniert", sagt Wilhelm Kerber, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Mediziner des Covid-Visitendienstes würden einspringen. Zwei Ärzte versehen momentan den Visitendienst. Das reiche, um die Versorgung zu gewährleisten, so Dienstkoordinatorin Christel Müller.