In einem berührenden Musikvideo nimmt Matthias Ortner von Matakustix auf facebook Abschied von seiner verstorbenen Mutter. "Damit endet für mich ein unglaublich trauriges 2022. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Lied veröffentlichen oder überhaupt jemandem zeigen soll" schreibt er. "Aber es hat mir, meiner Familie und meinem Umfeld durch eine sehr schwere Zeit geholfen und vielleicht kann es das auch bei euch in irgendeiner Form helfen", wendet er sich an die Fans.