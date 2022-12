"Ernennungen zum 1. Jänner 2023 durch Beschluss der Landesregierung (12 Beförderungen in die Dienstklasse VIII)." Dieser Tagesordnungspunkt der heutigen Regierungssitzung klingt nicht sonderlich spannend. Tatsächlich wurden am Dienstag zwölf Landesbedienstete in die Hofrats-Dienstklasse befördert – einer von ihnen ist prominent: Andreas Schäfermeier, Mitarbeiter des Landes und Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Kaiser hat den Punkt eingebracht, Beförderungen dieser Art sind kein Automatismus.