Die Zeit der großen Flüchtlingsbewegung von der Ukraine nach Österreich und nach Kärnten ist vorbei. Im März dieses Jahres wurden in Kärnten 1948 Schutzsuchende registriert, im Juni waren es 132. Und aktuell? "Monatlich kommen zwischen 15 und 25 Personen an, nicht alle benötigen Grundversorgung oder bleiben in Kärnten", teilt Landessprecher Gerd Kurath mit.