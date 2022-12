Ein 27 Jahre alter Afghane musste sich am Freitag wegen sexueller Belästigung und geschlechtlicher Nötigung am Landesgericht verantworten. Er soll vor einem Jahr am Weihnachtsmarkt in Klagenfurt und anschließend auf einer Tankstelle zwei Mädchen, damals 15 und 16 Jahre alt, sexuell belästigt haben, indem er ihnen mehrmals an das Gesäß und unter die Hosen gegriffen haben soll. Der 27-Jährige bestritt dies vor Gericht. Um weitere Zeugen zu hören, wurde der Prozess vertagt.