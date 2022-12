Bei den stationären Verdachtsfalltestungen gibt es am Heiligen Abend, zu Silvester und Neujahr verkürzte Testzeiten. Darauf machte am Samstag Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, aufmerksam. „Die aktuell sehr geringe Auslastung an den Teststandorten macht es möglich, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes mit verkürzten Testzeiten an den Feiertagen entgegenzukommen“, so Kurath. So ist die Testzeit am Samstag, 24. 12., und Samstag, 31. 12., auf 07.00 bis 12.00 Uhr verkürzt worden. Am 1. Jänner 2023 wird von 11.00 bis 18.00 Uhr getestet.

Änderungen auch bei Gurgeltests

Kurath erinnert außerdem daran, dass Proben für die PCR-Gurgeltests der Aktion „Kärnten gurgelt“ am Montag, 26. 12., wegen des Feiertags (Stefanitag) nicht abgeholt werden. Am Samstag, 24. 12., und Samstag, 31. 12., also Heiliger Abend und Silvester, erfolgt die Vormittagsabholung der Proben in den teilnehmenden Apotheken und Sparfilialen ab 09.00 Uhr. An diesen beiden Tagen sind die Testkits also unbedingt schon vor 9.00 Uhr abzugeben. Infos unter: https://coronainfo.ktn.gv.at.