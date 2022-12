Freitagnacht wandten sich die fünf Flughafen-Geschäftsführer, der Aufsichtsrat mit Vorsitzendem Peter Malanik sowie die Arbeitnehmervertreter des Flughafens Klagenfurt in einem "Offenen Brief" an die Öffentlichkeit. Mit eindringlichen Worten warnte die von Mehrheitseigentümer Lilihill dominierte Führung des Flughafens vor der Ziehung der Call-Option durch die Minderheitseigentümer Land Kärnten (Kärntner Beteiligungsverwaltung) und Stadt Klagenfurt.

Würde die kolportierte Call-Option gezogen, müsste der Airport Klagenfurt als dann nicht mehr privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen "hohe Rückstellungen für die Rückzahlung der Covid-19-Förderungen bilden", heißt es in dem Schreiben. Eine Rückzahlung der Förderungen sei als wahrscheinlich anzunehmen. Eine Ziehung der Call-Option gefährde nicht nur rund 120 Arbeitsplätze, sondern stelle "auch die Fortführung des Unternehmens infrage". Zudem zöge dies "jahrelange Rechtsstreitigkeiten nach sich, die jegliche Entwicklung am Standort unmöglich machen".

"Förderungen verhindern fristgerechte Erstellung"

"Nicht werthaltige, beantragte, aber noch nicht ausbezahlte Förderungen verhindern die Erstellung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks sowie die fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses", heißt es in dem Brief. Daraus ergebe sich eine "dramatische Verschlechterung des Bilanzbildes und der Liquidität", für welche die Geschäftsführung nicht zur Verantwortung gezogen werden könne, schlussfolgert man.

Zugleich heißt es, die Verzögerung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 sei "lediglich auf die politische Agitation des Vertreters eines Minderheitseigentümers zurückzuführen" (gemeint ist wohl KBV-Vorstand Martin Payer). In dem Schreiben ist von einem "politisch motivierten Vorgehen, inklusive der kolportierten Ziehung der Call-Option" die Rede. Dies habe "die Ausarbeitung langfristiger Finanzierungspläne bisher verhindert. Diese sind aus heutiger Sicht noch fristgerecht dazulegen."

"Weitere Blockade nicht nachvollziehbar"

Der Aufsichtsrat stehe hinter den von der Geschäftsführung eingeleiteten Ausbau- und Investitionsmaßnahmen. Jetzt gelte es, "diese Maßnahmen unverzüglich umzusetzen und die finanzielle Handlungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen". Eine weitere Blockade durch die Minderheitsgesellschafter sei "im Sinne der Entwicklung der Zukunftssicherheit nicht nachvollziehbar."

Laut Offenem Brief hätten die Wirtschaftsprüfer "weder Verstöße noch Unregelmäßigkeiten oder Vergehen der Geschäftsführung im Zusammenhang mit der Geschäftsgebarung oder Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt". Im Gegenteil: Die Geschäftsführung habe das Unternehmen "während der Covid-19-Pandemie erfolgreich und entschlossen durch die schwerste Krise der Luftfahrtbranche seit deren Bestehen geführt." Mit der Belegschaft sei "die wichtige und zukunftssichernde Basis für den erfolgreichen Restart" gelegt worden.

Generalversammlung solle Beschlüsse herbeiführen

In der am 15. Dezember durchgeführten Aufsichtsratssitzung, in der der Aufsichtsrat vom Wirtschaftsprüfer EY über den Status zur Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 informiert wurde, sei auf Vorschlag der Geschäftsführung "und in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer" beschlossen worden, der Generalversammlung "dringend" zu empfehlen, Beschlüsse und Maßnahmen herbeizuführen, "die sowohl die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks als auch eine fristgerechte Offenlegung des Jahresabschlusses und eine nachhaltige, finanziell abgesicherte Weiterentwicklung des Airports Klagenfurt sicherstellen" und somit für eine positive Fortbestehensprognose (Going Concern) zwingend erforderlich seien.

Frisches Kapital zuschießen

Lilihill erklärt sich demnach bereit, "erforderliches frisches Kapital in Form von nachrangigen Gesellschafterdarlehen auch ohne Beteiligung der Minderheitsgesellschafter bereitzustellen". In welchem Ausmaß, geht es aus dem Offenen Brief nicht hervor. Damit solle angeblich die erforderliche Kapitalausstattung des Airports Klagenfurt "gesichert" werden.

Um den Airport Klagenfurt "in eine positive Zukunft zu führen" und das Kerngeschäft "nachhaltig weiterentwickeln zu können", habe der Aufsichtsrat "die von der Geschäftsführung ausgearbeitete und mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmte Mittelfristplanung für die nächsten fünf Jahre einstimmig beschlossen". Auch wie diese aussieht, erfährt man vorerst nicht. Investitionen und Ausbaupläne, die Entwicklung des Flugangebotes, Infrastrukturmaßnahmen und die dazugehörige Finanzplanung sollen "den Airport Klagenfurt ökonomisch wieder abheben lassen", heißt in dem Schreiben.

Klage über "tendenziöse und irritierende Berichterstattung"

Mit dem Offenen Brief wollten "Aufsichtsratsmitglieder, Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter" der "tendenziösen und irritierenden Berichterstattung" entgegentreten, "um weiteren Schaden durch einseitige und nicht wahrheitsgemäße Publikationen vom Airport Klagenfurt fernzuhalten und kredit- sowie rufschädigenden Äußerungen, diffamierenden Anschuldigungen und vorsätzlich verbreitenden Falschmeldungen zu entgegnen".

Außerdem appellieren die Autoren des Briefs "eindringlich" an die Minderheitsgesellschafter (also Stadt Klagenfurt und Land Kärnten), "politische Debatten zugunsten einer zukunftsorientierten und standortrelevanten Arbeit für den Airport Klagenfurt beiseitezulegen".

Die Airport-Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass "ein konstruktiver Dialog den Fortbestand des Unternehmens" ermögliche. Nachdem vor Kurzem ein Journalist von der Liliair-Pressekonferenz kommenden Dienstag ausgeladen wurde, werden nun laut Schreiben "Medien dazu eingeladen, sich kritisch mit dem Airport Klagenfurt auseinanderzusetzen", in ihrer Berichterstattung jedoch "klar zwischen politischen Ambitionen und unternehmerischen Anliegen für eine prosperierende Zukunft des Airports Klagenfurt zu differenzieren."