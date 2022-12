So bleibt der Christbaum bis Weihnachten frisch

Mit Umfrage. In der Woche vor dem Heiligen Abend werden in Kärnten traditionell am meisten Christbäume verkauft. Wie Tanne, Fichte und Co. die Tage bis zu ihrem Einsatz am besten überstehen, weiß Gerhard Plesnik.