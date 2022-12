Vor zwei Jahren noch wurde rund um Weihnachten ein strenger Lockdown verhängt. Heuer fällt kurz vor dem Heiligen Fest die 3G-Regel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und von Lockdowns ist schon lange nicht mehr die Rede. Die aktuellen Zahlen der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) aus Kärnten (Stand, 16. Dezember, 15.30Uhr) zeigen in diesem Zusammenhang in eine eindeutige Richtung.

Während die Sieben-Tage-Inzidenz österreichweit bei 390,9 liegt, belegt Kärnten mit 236,5 den ersten Platz. Insgesamt 223 Coronainfizierte sind derzeit offiziell gemeldet. Schlusslicht bildet Wien mit 563,7. In Kärntens Spitälern werden derzeit 52 Menschen mit einer Coronainfektion auf Normalstationen und zwei Personen auf Intensivstationen behandelt. Am 14. Dezember verstarb der letzte Patient.

Mit Stand 11. Dezember waren laut Informationen des Landes Kärnten insgesamt 218.605 Kärntnerinnen und Kärntner oder 39 Prozent dreifach geimpft und gelten als immunisiert. Von den 86.361 vierfach Geimpften sind 61.687 Menschen älter als 60 Jahre. Allein in der vergangenen Woche (5. bis 11. Dezember) wurden 23 Erst-, 19 Zweit-, 117 Dritt- und 3311 Viertimpfungen durchgeführt.