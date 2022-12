Ein kurzer Ausrutscher führte zu einem langen Prozess. Nach rund zwei Jahren wurde das Verfahren heuer beendet.

Ein Mann rutschte in einem Fast-Food-Lokal in Klagenfurt wegen einer Lacke aus Limonade aus. Der Kunde stürzte zu Boden und erlitt einen komplizierten Beinbruch.

Die Folge: Er verklagte das bekannte Fast-Food-Lokal beziehungsweise dessen Inhaber. "Der Kläger forderte zuerst 5000 und später rund 6600 Euro. Darin enthalten waren Schmerzensgeld und Verdienstentgang", bestätigt Martina Löbel, Sprecherin des Bezirksgerichtes Klagenfurt. Der Verletzte musste relativ lange in Krankenstand bleiben. Die Schuld an dem Unfall gab er dem Lokal. "Es wurde verabsäumt, für einen rutschfesten Boden im Kassenbereich zu sorgen, beziehungsweise Gefahrenschilder aufzustellen", hieß es in der Klage. Dadurch sei die Verkehrssicherungspflicht verletzt worden.

Kein Dauer-Wischen

Der Anwalt des Fast-Food-Restaurants forderte eine Abweisung der Klage. "Im Wesentlichen deshalb, weil der Kläger aus eigenem Verschulden gestürzt sei", erläutert die Gerichtssprecherin. Er hätte der Lacke aus oranger Limonade "ohne Weiteres ausweichen können". In dem Restaurant gebe es engmaschige Kontrollen: Mehrere Mitarbeiter würden regelmäßig den Boden kontrollieren "und im Falle des Verschüttens von Getränken sofort säubern". Aber eine Verpflichtung, permanent den Boden aufzuwischen, bestehe nicht.

Das erste Urteil des Bezirksgerichtes dürfte dem Lokal-Betreiber nicht geschmeckt haben: Denn dem verletzten Kunden wurden 4000 Euro zugesprochen. Dagegen legte der Anwalt des Restaurants Berufung ein. Mit Erfolg: Das Landesgericht Klagenfurt hob das Urteil auf. Es kam zu einer neuerlichen Verhandlung am Bezirksgericht. Und siehe da: Diesmal wurden die Forderungen des Kunden "abserviert".

Warum? "Im zweiten Rechtsgang ging die Richterin davon aus, dass vom Lokal sämtliche Vorkehrungen getroffen wurden, um solche Vorfälle zu vermeiden", erklärt Löbel weiter. "Da die Limonade erst kurz vor dem Sturz des Klägers verschüttet wurde, war den Mitarbeitern ein rechtzeitiges Aufwischen oder ein Aufstellen eines Hinweisschildes nicht möglich und nicht zumutbar." Eine gegenteilige Auffassung sei eine Überspannung der Verkehrssicherungspflichten.

Ausweichen können

Zudem hätte der Kläger die orange Flüssigkeit auf dem cremefarbenen Boden wahrnehmen können, da es sich um einen relativ großen Fleck handelte, heißt es vom Bezirksgericht. "Wenn er auf den Boden geschaut hätte, dann hätte er die Limonadenlacke gesehen und dieser ausweichen können."

Der Kunde bekam keine Entschädigung. Das Urteil ist rechtskräftig.