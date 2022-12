Es sei schon ein mulmiges Gefühl gewesen, meinte Philipp Sonnek am Wochenende zur Kleinen Zeitung. Bei einem Abendspaziergang in Bad Bleiberg entdeckte er frische Spuren im Schnee. Für den Villacher stand schnell fest: Da ist sicher ein Wolf ganz in seiner Nähe. Auch sein Hund reagierte ängstlich. Sonnek schoss Fotos von der Fährte. Mittlerweile sind sich mehrere Experten einig: Bei den Spuren könnte es sich tatsächlich um jene eines Wolfes handeln. "Das kann schon hinkommen, auch in Anbetracht der derzeitigen Dynamik", sagt der Wolfsbeauftragte des Landes, Roman Kirnbauer.