Mit dem Neuschnee der letzten Tage startete auch der Kärntner Lawinenwarndienst in den Winter. Gebietsweise musste gleich die Lawinenwarnstufe drei ("erheblich") ausgegeben werden. "Diese Gefahr besteht oberhalb der Waldgrenze in den Hohen Tauern, der Kreuzeckgruppe, in den Karnischen Alpen und in den Karawanken", sagt Wilfried Ertl vom Lawinenwarndienst, der an die Eigenverantwortung der Wintersportler appelliert. Problematisch sind nicht die Schneemengen selbst. Ertl: "Es gibt Triebschneeansammlungen, gepaart mit einer schwachen Altschneedecke samt Oberflächenreif. Das ist eine rutschige Kombination." Die Landeswarnzentrale geht davon aus, dass sich die Situation in den kommenden Tagen etwas entspannen wird.