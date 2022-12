Autofahrer aufgepasst! In Kärnten und Osttirol schneit es mitunter stark, auf den Straßen ist es rutschig. Kettenpflicht gilt bei Fahrten über den Katschberg, den Loiblpass, das Nassfeld sowie auf der Wöbringer Straße zwischen Metnitz und Murau sowie am Plöckenpass, wie die Antenne Kärnten berichtet. Laut Öamtc besteht mittlerweile auch Schneekettenpflicht zwischen Arnoldstein und Agoritschach, am Wurzenpass, auf der B83 zwischen Thörl-Maglern und der A2 sowie der B99 zwischen Stranach und Mühlbach, auf der L33 zwischen Pöllan und der Kreuzung nach Tratten oder auf der B87 Weißensee Straße zwischen Weißbriach und Waisach.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Nachmittag auf der A2 Richtung Klagenfurt zwischen Krumpendorf-West und dem Knoten Klagenfurt zwischen einem Pkw und einem Lkw. Eine 20-jährige Wienerin kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem Lkw eines 69-jährigen Tschechen. Die Frau wurde verletzt. Die Autobahn war an dieser Stelle gesperrt.

Auf der Tirolerstraße in Villach verlor gegen 16 Uhr ein 33-jähriger Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Schneeräumfahrzeug. Der Pkw-Lenker, sein 46-jähriger Beifahrer sowie der Fahrer des Räumfahrzeuges wurden verletzt.

Ein Schneepflug steckte im Bereich Stobitzen in der Gemeinde Finkenstein fest. Die Freiwilligen Feuerwehren Gödersdorf und Finkenstein konnten das Fahrzeug befreien. Wenig später musste die FF Gödersdorf auch noch einem steckengebliebenen Sattelfahrzeug Hilfe leisten.

Italiener verursachte Unfall mit Sommerreifen

Ein 57-jähriger Pkw-Lenker aus Italien geriet auf der Millstätter Straße in Feld am See auf der glatten Fahrbahn mit seinem Fahrzeug mit Sommerreifen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw einer 73-jährigen Frau aus Villach. Beide Lenker sowie die Beifahrerin des Italieners wurden unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Villach bzw. KH Spittal gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße war zeitweise gesperrt.

Auf der Keutschacher Landesstraße kam ein 19-jähriger Mann bei einem Überholvorgang mit seinem Pkw von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Klagenfurt gebracht. 20 Männer der FF Keutschach und Reifnitz standen im Einsatz.

Auf der A10 Tauernautobahn Richtung Salzburg war am Nachmittag laut Antenne Kärnten nach der Abfahrt Villach Ossiacherseee ein Lkw in eine Absperrung gekracht. Die Auffahrt Villach/West war aufgrund hängengebliebener Lkw für rund eine halbe Stunde gesperrt.

Der Ehrentalerbergtunnel auf der Klagenfurter Nordumfahrung war auf der A2 Richtung Graz gesperrt. Richtung Klagenfurt kam es nach Velden West auch zu einem Unfall, eine Spur war blockiert.

Vereinzelt blieben Lkw und Pkw aufgrund der Verhältnisse auch hängen, wie zum Beispiel auf der Turracher Straße. Dort musste Freitagvormittag ein Lkw abgeschleppt werden. Auch am Nassfeld sind laut Antenne Kärnten Fahrzeuge hängengeblieben. Auf der A11 Karawankenautobahn kam es Richtung Slowenien immer wieder zu Lkw-Stau. Die Abfahrt Sankt Jakob im Rosental war von Lkw versperrt.

Die Turracher Straße war Freitagvormittag zwischen Reichenau und Turrach wegen Schneeglätte in beiden Richtungen gesperrt. Diese Sperre ist wieder aufgehoben. Bereits Donnerstagabend ist es im Mölltal auf einer schneeglatten Gemeindestraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 13-jähriges Mädchen verletzt wurde.

Schnee bis in die Täler

Die Gefahr auf den Straßen ist auf jeden Fall noch nicht gebannt. In den nächsten Stunden schneit es in ganz Kärnten und Osttirol zum Teil bis in die Täler, wie Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet berichtet: "Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze vor allem in Unterkärnten auf 700 bis 900 Meter an und in tieferen Lagen wie im Klagenfurter Becken und im Lavanttal dürfte es sich beim Niederschlag dann eher um Regen oder Schneeregen handeln." Abends ab etwa 20 Uhr klingen die Niederschläge ab, ehe es am Samstag gegen Mittag wieder zu schneien beginnt.

Kälteeinbruch am Montag

Am Sonntag sollten dann ganz Kärnten und Osttirol von einer leichten Schneedecke bedeckt sein, ehe die Niederschläge aufhören. Zu Wochenbeginn werde ein markanter Kälteeinbruch erwartet, sagt Brandes: "Es wird sonnig, aber die Tageshöchstwerte werden zwischen minus sieben und minus drei Grad liegen."