Autofahrer aufgepasst! In Kärnten und Osttirol schneit es mitunter stark, auf den Straßen ist es rutschig. Die Turracher Straße war Freitagvormittag zwischen Reichenau und Turrach wegen Schneeglätte sogar in beiden Richtungen gesperrt. Diese Sperre ist wieder aufgehoben. Kettenpflicht gilt aber nach wie vor bei Fahrten über den Katschberg und auf der Wöbringer Straße zwischen Metnitz und Murau, wie die Antenne Kärnten berichtet. Mittlerweile müssen auch am Loiblpass alle Lenker an ihren Fahrzeugen wieder Ketten anbringen. Und winterliche Fahrverhältnisse melden Antenne Kärnten-Hörer auch auf dem Nassfeld, dort seien schon einige Fahrzeuge hängengeblieben.

Bereits Donnerstagabend ist es im Mölltal auf einer schneeglatten Gemeindestraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 13-jähriges Mädchen verletzt wurde. Abgesehen von einem hängen gebliebenen Lkw auf der Turrach gab es Freitagvormittag aber laut Landesalarm- und Warnzentrale (Lawz) wegen des Schnees keine größeren Feuerwehreinsätze.

Schnee bis in die Täler

Doch die Situation dürfte sich im Laufe des Tages verschärfen. Denn in den nächsten Stunden schneit es in ganz Kärnten immer häufiger und zum Teil bis in die Täler, wie Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet berichtet: "Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze vor allem in Unterkärnten auf 700 bis 900 Meter an und in tieferen Lagen wie im Klagenfurter Becken und im Lavanttal dürfte es sich beim Niederschlag dann eher um Regen oder Schneeregen handeln." Abends ab etwa 20 Uhr klingen die Niederschläge ab, ehe es am Samstag gegen Mittag wieder zu schneien beginnt.

Kälteeinbruch am Montag

Am Sonntag sollten dann ganz Kärnten und Osttirol von einer leichten Schneedecke bedeckt sein, ehe die Niederschläge aufhören. Zu Wochenbeginn werde ein markanter Kälteeinbruch erwartet, sagt Brandes: "Es wird sonnig, aber die Tageshöchstwerte werden zwischen minus sieben und minus drei Grad liegen."