Am Samstag ist der Tag der Menschenrechte, und die Polizei bezeichnet sich selbst als größte Menschenrechtsorganisation Österreichs. Zu Recht?

PHILIPP SONDEREGGER: Es ist eine etwas mutige Behauptung. Eine Menschenrechtsorganisation stellt man sich anderes vor. Die Bezeichnung ist trotzdem angemessen, weil die Abwägung von Menschenrechten ein Eckpfeiler der Polizeiarbeit ist. Es ist gut, dass sich die Polizei prominent dazu bekennt. Das kommt meiner Arbeit entgegen. Ich kann sie an ihren hohen Ansprüchen messen und den Handlungsbedarf sichtbar machen.

Menschenrechtsexperte Philipp Sonderegger beobachtet die Polizei bei Versammlungen © CHRIS ZVITKOVITS/KK

Wo gibt es bei der Polizei in Bezug auf Menschenrechte Handlungsbedarf?

Es gibt in Österreich jährlich rund 300 Misshandlungsvorwürfe gegen Polizisten. Im europäischen Vergleich liegen wir im guten, unteren Mittelfeld. Die meisten Fälle betreffen überschießende Gewalt im Rahmen legitimer Zwangsgewalt. Ein Beispiel: Polizisten setzen bei einer Amtshandlung zu Recht den Schlagstock ein - aber hätte nicht ein Schlag oder eine Androhung genügt? Polizistinnen und Polizisten dürfen Gewalt nur in angemessener Weise ausüben.

Wer prüft, ob der Schlag des Beamten angemessen war? Nach einer Tierschutz-Demo heuer in Klagenfurt wurden Misshandlungsvorwürfe gegen Polizisten von deren eigenen Kollegen geprüft.

Das ist leider üblich. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen gegen sich selbst. Ein Systemversagen. Wenn man sich die Fälle genauer ansieht, erkennt man, dass oft nicht schnell, nicht objektiv und nicht gründlich genug ermittelt wurde. Es kann nicht sein, dass Opfer Videobeweise leicht finden und die Polizei nicht einmal danach sucht. Und der Korpsgeist führt dazu, dass sich Polizisten gegenseitig decken. Die meisten Verfahren werden deshalb aus Mangel an Beweisen eingestellt. Hier geht es aber nicht um Wirtshausschlägerei, sondern um Vorwürfe gegen den Staat.

Im aktuellen Regierungsprogramm ist die Errichtung einer unabhängigen Beschwerde- und Ermittlungsstelle bei Polizeigewalt endlich verankert.

Menschenrechtsorganisationen fordern diese seit Jahren. Das Problem ist aber, dass in Österreich alle Sicherheitsbehörden dem Innenministerium unterstellt sind. Die Behörde müsste dort angesiedelt werden, wo unabhängige Ermittlungen garantiert sind. Das würde ja auch der Polizei helfen. Sie steht nach Misshandlungsvorwürfen immer unter Generalverdacht und das Vertrauen in ihre Arbeit sinkt.

Der Vertrauensindex spiegelt das aber nicht wider.

Das Ranking (Anm., die Polizei genießt das höchste Vertrauen der Bevölkerung) sagt leider wenig aus und die Polizei braucht sich darauf, nicht ausruhen. Die breite Bevölkerung scheint zufrieden, aber an den Rändern der Gesellschaft sieht es anders aus. Ein Beispiel: Dunkelhäutige Menschen werden bei uns doppelt so oft angehalten. Nicht einmal die Polizei hat dafür eine gute Erklärung. Hautfarbe allein ist kein Tatverdacht.

Im Umgang mit Flüchtlingen steht die Polizei auch immer wieder in der Kritik. Stichwort: Pushbacks.

Es ist unerträglich, flüchtende Menschen nach Grenzübertritt zurückzuschieben, ohne den Asylantrag anzunehmen (Pushbacks), wie es in der Steiermark vorgekommen ist. Das Höchstgericht stellte fest, dass dieses Vorgehen auch nicht rechtmäßig war. Illegale Pushbacks haben System und Österreich spielt dabei eine besonders unrühmliche Rolle.

Sie beobachten die Polizei seit Jahren, haben Positives und Negatives erwähnt. Welches Gesamtbild haben sie?

Ich sehe zwei Entwicklungen: Die demokratische Polizei, die jetzt stärker auf Augenhöhe mit Bürgern im Austausch ist. Auf der anderen Seite steht aber eine Militarisierung durch immer mehr Sondereinheiten. Die zunehmende Bewaffnung mit Sturmgewehren und Stichschutzwesten signalisiert Bürgern: Wir sind nicht sicher. Das sorgt für Verunsicherung. Nicht jeder Polizist muss bewaffnet sein.