In den letzten beiden Wintern konnten Schulen und Kindergärten Skikurse aufgrund der Corona-Pandemie gar nicht oder nur bedingt durchführen. Jetzt erfolgt der Umkehrschwung: Das Interesse an Wintersportwochen ist riesengroß. Aber die Eltern werden wegen der Teuerung tief in die Tasche greifen müssen.