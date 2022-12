Über die Aktion "Kärnten gurgelt" können Menschen selbst zu Hause einen PCR-Test durchführen. Abzugeben sind die Testkits dann bei teilnehmenden Apotheken und Spar-Filialen. Spätestens 24 Stunden, nachdem dort die Proben abgeholt wurden, bekommt man das Ergebnis. Das Land Kärnten macht auf folgende Änderung aufmerksam: An den beiden Feiertagen im Dezember gibt es keine Abholung, Heiligabend und Silvester sollte man die Proben unbedingt vor 9. Uhr abgeben.

Konkret gibt es am Donnerstag, 8. Dezember, das ist der Feiertag Mariä Empfängnis, keine Probenabholung. Am Samstag, 24. Dezember, also Heiligabend, findet die Vormittagsabholung in den Apotheken und Spar-Filialen bereits ab 9.00 Uhr statt. Die Bevölkerung wird daher gebeten, die Testkits unbedingt vor 9.00 Uhr abzugeben.

Vor 9 Uhr abgeben

Am Montag, 26. Dezember, das ist der als Feiertag geltende Stefanitag, findet keine Abholung statt. Zu Silvester, am Samstag, 31. Dezember, findet die Vormittagsabholung in den Apotheken und Spar-Filialen wiederum ab 9.00 Uhr statt. Bitte daher wieder die Testkits unbedingt vor 9.00 Uhr abgeben.

Weitere Informationen unter: https://coronainfo.ktn.gv.at/kaernten-gurgelt