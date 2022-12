Eine 20-jährige Klagenfurterin, der wöchentlich 5000 Euro in Bitcoins versprochen wurden und die dafür mehrere hundert Euro überwiesen hat. Ein 40-Jähriger, der in einen Coin investieren wollte und tausende Euro nach Litauen geschickt hat. In sozialen Medien wurde ein 61-jähriger Wolfsberger auf Kryptowährungen aufmerksam und überwies mehrere 10.000 Euro. In all diesen Fällen steckten Betrüger dahinter und in allen Fällen ist das Geld weg.