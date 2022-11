So bleibt das Delikt und das Geld in der Familie: Erst letzte Woche wurde bekannt, dass in Klagenfurt eine Mutter mit ihrem Sohn einen Drogenring aufgezogen und Suchtgift in großem Stil verkauft hatte. Bis sich das Duo vor Gericht verantworten muss, werden noch einige Monate mit Ermittlungsarbeit vergehen.

Inzwischen wird kommende Woche zwei Ehepaaren der Prozess gemacht. Sie werden sich mit einem Fünftangeklagten am Freitag am Landesgericht Klagenfurt wegen Suchtgifthandels, Vorbereitung des Suchtgifthandels, unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften, Geldwäscherei und Nötigung vor Richter Gernot Kugi einfinden. Die Vorwürfe der Anklagebehörde: Einem Ehepaar wird angelastet, über einen Zeitraum von fünf Jahren 107 Kilogramm Heroin und 20 Kilogramm Kokain an zahlreiche Personen verkauft zu haben.

Weiteres Paar angeklagt

Das zweite Ehepaar ist wegen Geldwäsche angeklagt. Es soll Kuverts mit Geldbeträgen, die aus dem Suchtgifthandel des erstgenannten Duos herrühren, entgegengenommen und versteckt haben. Dem Fünftangeklagten wird schließlich angelastet, einen Zeugen mit gefährlicher Drohung zum Verschweigen belastender Angaben gegenüber an anderen vier Mitgliedern des Drogenrings zu nötigen, versucht zu haben.